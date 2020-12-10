Федеральная комиссия и 46 штатов США подали в суд на Facebook Inc. Компанию обвиняют в нарушении антимонопольного законодательства, передает Бабель.

Сообщается, что Facebook обвиняют в 10-летней кампании подавления конкурентов за счет доминирующего положения на рынке. Истцы уверены, что компания нарушила антимонопольное законодательство. скупая конкурентов.

В частности, речь идет о покупке в 2012 году Instagram за 1 миллиард долларов, а также WhatsApp за 19 миллиардов долларов в 2014 году. Истцы требуют от Facebook продать оба эти актива.

Напомним, в октябре в Украине уже второй раз поднимали вопрос о возможном налогообложении иностранных электронных сервисов. Речь идет о 20%-ном НДС для зарубежных сервисов вроде Facebook, Netflix или Amazon.

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