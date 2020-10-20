Представительство ЕС призывает Верховную Раду гарантировать Общественному вещателю финансирование. Соответствующее заявление было опубликовано в Twitter представительства.

Представительство подчеркивает, что Общественный вещатель является примером объективного информирования граждан в условиях пандемии коронавируса, в связи с чем имеет право рассчитывать на поддержку государства.

«Общественное демонстрирует позитивные достижения в объективном информировании украинцев и играет ключевую роль в борьбе против дезинформации, что является важным при COVID-19. ЕС поддерживает Общественное и призывает Верховную Раду гарантировать вещателю предусмотренное законом финансирование», — говорится в заявлении.

Стоит напомнить, что государство обязано финансировать НСТУ в соответствии с законом «Об Общественном телевидении и радиовещании Украины», выданном 17 апреля 2014 года. Вещателю полагается не менее 0,2% расходов общего фонда Государственного бюджета Украины за предыдущий год.

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