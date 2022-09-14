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Украина присоединится к зоне роуминга ЕС, — Урсула Фон дер Ляйен

НовостиТелеком

Глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен в своем ежегодном обращении «О положении Союза» в Европарламенте заявила, что Украина присоединится к зоне роуминга ЕС.

5 сентября после Совета ассоциации Украина-ЕС Евросоюз отметил свое обязательство изучить возможности долгосрочной договоренности об отмене платы за роуминг между ЕС и Украиной. Теперь в своем ежегодном обращении намерения подтвердила глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен.

«Мы введем Украину в нашу свободную европейскую зону роуминга. Пора это сделать», — отметила Фон дер Ляйен.

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Операторы мобильной связи из стран ЕС и Украины еще в апреле подписали совместное заявление, которым подтвердили намерения сотрудничать для обеспечения доступного или даже бесплатного роуминга между Евросоюзом и Украиной.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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