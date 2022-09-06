Среда, 7 сентября, 2022

Украинцы смогут получить финансирование от ЕС на развитие ИИ и диджитал-технологий

НовостиТехнологии

В рамках проекта «Цифровая Европа» предусмотрено 6 млрд евро для развития передовых технологий.

Как сообщил глава Минцифры Михаил Федоров, доступ к проекту получила и Украина. Это даст возможность стране диджитализировать безвизовый режим с ЕС, а местные компании смогут развить некоторые диджитал-направления.

Что за проект

«Цифровая Европа» предоставляет финансирование проектам в областях суперкомпьютинга, ИИ, кибербезопасности.

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Программа дополняет финансирование, доступное в рамках других программ ЕС, таких как Horizon Europe, Connecting Europe Facility, Recovery and Resilience Facility, Structural funds.

Какое финансирование предусмотрено

Общий бюджет составляет 7,5 млрд евро. Эти деньги будут направлены на ускорение восстановления экономики и формирование цифровой трансформации европейского общества и экономики, принося пользу всем, но в особенности малому и среднему бизнесу.

Какие отрасли могут профинансировать

  • высокопроизводительный компьютеринг,
  • искусственный интеллект,
  • данные и облачные услуги,
  • цифровые навыки,
  • использование цифровых технологий в экономике и в жизни общества.

Сроки приема заявок

Начиная с осени 2022-го и до 2027 года украинские компании смогут подать заявки, чтобы получить финансирование в рамках программы «Цифровая Европа». Детали доступны по ссылке.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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