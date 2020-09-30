LG готовится запустить в продажу первый в мире телевизор с полностью скручивающимся экраном. Модель поступит в продажу в октябре, ее стоимость превысит 85 тысяч долларов, передает 3Dnews.

Согласно данным, южнокорейская компания представила устройство с оригинальным дисплеем еще в 2019 году, однако необходимость доработки не позволила выпустить модель на рынок раньше. Телевизор выглядит как прямоугольный параллелепипед, внутри которого спрятан скручивающийся гибкий дисплей.

Телевизор оснащен 65-дюймовой панелью с поддержкой 4K. Механизм позволяет осуществлять до 50 000 циклов скручивания/развёртывания экрана. При этом пользователю не обязательно полностью выдвигать дисплей — можно использовать только часть панели.

«В сложенном состоянии телевизор превращается в звуковую систему формата 4.2 общей мощностью 100 Вт. Присутствуют адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0, сетевой Ethernet-контроллер, интерфейсы HDMI и USB. Можно взаимодействовать с интеллектуальным голосовым ассистентом», — пишет ресурс.

Напомним, в прошлом году LG представила сразу несколько моделей телевизоров с необычным дизайном панелей. Например, в октябре компания сообщала, что работатет над дисплеем с загнутыми краями. А в ноябре LG запатентовала складной телевизор, экран которого может складываться подобно гармошке.

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