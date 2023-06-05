Польский завод LG начал выпускать смарт-телевизоры, адаптированные под российский рынок 

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По информации газеты «Коммерсантъ», польский завод южнокорейской компании LG начал устанавливать на производимые телевизоры специальный софт для Smart TV, адаптированный под российский рынок. Это предоставит российским пользователям доступ широкими возможностями интерактивного телевидения.

Согласно данным издания, на заводе LG в польском городе Млава была создана специальная линия по выпуску телевизоров для стран СНГ, включая Россию. Это решение пришло в ответ на запросы российских потребителей, которые хотели получить доступ к функциональности Smart TV на приобретаемых ими телевизорах.

Одним из главных преимуществ Smart TV является возможность просмотра не только эфирного телевидения, но и использования различных интерактивных сервисов, приложений и видеоконтента через подключение к интернету. С помощью Smart TV пользователи получают дополнительные сервисы, такие как онлайн-видео, игры, музыка, стриминговые платформы.

Ранее, пользователи телевизоров, не адаптированных под российский рынок, лишались возможности пользоваться Smart TV. Однако, благодаря усилиям польского завода LG, все телевизоры этой компании, поставляемые в российские магазины, будут обладать полноценной функциональностью Smart TV.

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Сотрудник одного из российских магазинов, специализирующихся на продаже товаров LG, подтвердил, что все телевизоры, поставляемые в их сеть, будут изготавливаться на польском заводе с уже установленным и работающим софтом Smart TV.

Юристы утверждают, что установка адаптированного софта на телевизоры не нарушает санкции. Однако, возникают определенные юридические вопросы относительно оказания заводом поддержки российским потребителям. Если завод будет продолжать поддерживать поставки в Россию и оказывать техническую поддержку, это может привести к возникновению проблем.

На данный момент поставки телевизоров из Польши в Россию осуществляются небольшими партиями в тысячу устройств. В связи с этим, доля бренда LG на российском рынке уже заметно снизилась.

Ранее мы сообщали, что компания LG представила беспроводной телевизор.