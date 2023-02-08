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LG добавляет медиасервисы Apple на смарт-телевизоры более 200 различных брендов, работающих на webOS Hub

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Компания Apple может вскоре ощутить значительный рост количества подписчиков платформ AppleTV+ и Apple Music в 100 разных странах.

Компания LG расширяет поддержку Apple TV, Apple Music, AirPlay и HomeKit на экранах сторонних производителей, работающих под управлением webOS Hub. Теперь жители более 100 стран и регионов смогут познакомиться с преимуществами развлекательных предложений от Apple на дисплеях сторонних разработчиков, перечень которых постоянно растёт.

Пользователям дисплеев LG уже доступны такие приложения от Apple, как Apple TV, при этом их поддержка обеспечивается уже в течение длительного времени.

В 2021 году компания LG представила свой webOS Hub – версию операционной системы от LG, которую могут лицензировать и использовать сторонние производители. Однако, на момент появления webOS Hub в нём была недоступна поддержка AirPlay, HomeKit и приложений от Apple.

Согласно информации, размещённой в блоге LG, компания утверждает, что уже в ближайшее время в экосистеме webOS Hub появится поддержка приложений Apple TV, Apple Music, AirPlay и HomeKit.

Эта новость означает, что вскоре жители более 100 стран и регионов, имеющих доступ к телевизорам, совместимым с WebOS Hub, смогут получить доступ к приложениям Apple.

Компания LG постоянно обеспечивает поддержку сторонних производителей. В настоящее время LG имеет 200 брендов-партнёров, среди которых – Seiki, Eko, Stream System, Konka, Aiwa и Hyundai.

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Воспользовавшись приложением Apple TV, работающим под управлением webOS Hub, пользователи смогут получать доступ к платформе Apple TV+ с её широким выбором оригинального контента. Благодаря Apple Music им будет доступно более 100 миллионов песен и музыкальных видео в стандарте 4K.

WebOS Hub также поддерживает инструмент AirPlay, который предоставит пользователям возможность транслировать со своих iPhone, iPad или Mac-компьютеров фильмы, игры и фотографии на телевизоры с поддержкой webOS Hub. Помимо этого, благодаря интеграции с HomeKit, управлять WebOS Hub можно будет через приложение Apple Home и Siri.

Впрочем, в LG уточнили, что AirPlay и HomeKit «доступны лишь на OLED-телевизорах и UHD-телевизорах с webOS Hub 2.0».

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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