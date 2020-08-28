Астрономы против спутников: представлен доклад о негативном влиянии спутниковых группировок на изучение ночного неба

Согласно информации, содержащейся в новом докладе, огромные группировки спутников, задействованных в предоставлении услуг доступа к интернету, могут фундаментальным образом повлиять на возможности астрономов изучать ночное небо, а также то, как мы его видим.

В докладе, представленном на семинаре «Спутниковые созвездия 1» (SATCON1), потенциальное влияние мега-группировок спутников, расположенных на низкой околоземной орбите (LEO), – таких, в частности, как Starlink от компании SpaceX, оценивается разными исследователи по-разному – «от незначительного до экстремального».

Компания SpaceX уже запустила в космос более 650 спутников Starlink, и это – только лишь начало. Компания Илона Маска уже получила разрешение на эксплуатацию 12 000 спутников Starlink, а также подала заявку на получение разрешения на эксплуатацию ещё 30 000 аппаратов. И SpaceX – не единственный игрок на этом рынке. К примеру, компания Amazon надеется запустить на орбиту около 3 200 спутников широкополосного доступа, которые будут задействованы для создания её интернет-платформы Project Kuiper.

Для справки: в настоящее время на околоземной орбите вращается около 2 500 работающих спутников, при этом с 1957 года – то есть, с момента начала космической эры – и до настоящего времени человечество запустило в космос менее 10 000 спутников.

Фактическое воздействие на ночное небо этого «демографического бума» спутников, находящихся на LEO-орбите, будет зависеть от целого ряда факторов, включая характер и цели проводимых наблюдений; способность наблюдателей удалять или маскировать «следы» спутников в своих базах данных; а также количество, яркость и высоту обращения спутников, отмечают авторы доклада.

К примеру, «следы» спутников будут создавать серьёзные проблемы для телескопов, которые «прочёсывают» широкие полосы в небе в видимом и инфракрасном спектре – в частности, для телескопов Обсерватории имени Веры К. Рубин, которая строится в Чили.

Также будет непропорционально затронута работа программ, которые опираются на использование данных, собранных в сумеречные часы, в частности, речь идёт о поиске потенциально опасных астероидов и комет. Это связано с тем, что LEO-спутники в это время будут оставаться освещены Солнцем.

Однако крупные сети LEO-спутников могут создавать проблемы на протяжении всей ночи, если формирующие их спутники находятся достаточно высоко. Например, большая группировка, расположенная на орбите на высоте 1 200 километров над Землёй, как это имеет место быть в случае с группировкой из 74 широкополосных спутников OneWeb, «будет видна всю ночь летом и значительную часть ночи зимой, осенью и весной, что окажет негативное воздействие практически на все программы наблюдений», – говорится в докладе.

OneWeb изначально намеревалась запустить на орбиту как минимум 650 интернет-спутников, однако в настоящее время неясно, достигнет ли спутниковая группировка компании столь масштабных размеров. В этом году OneWeb объявила о банкротстве и будет приобретена консорциумом, во главе которого стоит правительство Великобритании и индийская компания Bharti Global.

Авторы доклада установили, что группировки спутников, расположенные на высоте менее 600 км над Землёй не будут оказывать аналогичного влияния на протяжении всей ночи. В эту категорию попадают спутники Starlink, которые обращаются на орбите на высоте около 550 км.

В настоящее время мы находимся на достаточно ранней стадии формирования мега-группировок, и у нас ещё есть время для того, чтобы минимизировать возможные пагубные последствия от появления в космосе «спутниковых роев». И авторы доклада, среди прочего, излагают некоторые рекомендации по этому вопросу. В частности:

Размещать спутники на высоте не более 600 км над поверхностью Земли.

Уменьшить яркость «свечения» спутников, контролируя необходимым образом их положение, затемняя их и/или затеняя их отражающие поверхности (как компания SpaceX уже начинает делать со спутниками Starlink).

Поддержать разработку программных продуктов для обработки изображений, способных свести к минимуму влияние на их работу «следов» спутников.

Обеспечить доступ к информации об орбитах спутников, дабы астрономы могли учитывать эти данные и направлять свои телескопы таким образом, чтобы спутники не оказывались в точке обзора.

Авторы доклада также рекомендуют запускать на орбиту поменьше мега-группировок (или вовсе не запускать их), отмечая, что это – «единственный проверенный способ свести степень их влияния к нулю».

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