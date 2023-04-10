Обновлены «Правила дорожного движения» для спутников 

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Обновлённая версия документа, регламентирующего вопросы космической безопасности и одобренного более чем двумя десятками организаций, содержит «правила дорожного движения», призванные предотвращать столкновения между космическими объектами.

Коалиция космической безопасности (SSC) обнародовала новые рекомендации по защите вращающихся вокруг Земли спутников от повреждения космическим мусором.

Обновлённые рекомендации были одобрены более чем двумя десятками организаций и содержат, среди прочего, «правила дорожного движения», которые должны способствовать предотвращению столкновений между космическими объектами.

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В документе определены пять классов объектов – неманевренные, маломаневренные, маневренные, объекты с системой автоматического предотвращения столкновений и пилотируемые космические корабли. Здесь же очерчены правила, которые следует соблюдать для избегания столкновения двух космических аппаратов на орбите.

Обычно меньшие по размеру и, соответственно, более маневренные объекты являются теми, которым следует перемещаться по орбите, чтобы избегать встречи с большими, более тяжёлыми объектами.

Однако, иногда может потребоваться специальная координация – в случаях встречи двух космических кораблей, принадлежащих к одной категории, или в случае, если трудно определить, когда космический корабль совершил манёвр.

SSC – международная организация, объединяющая спутниковых операторов, аэрокосмических компаний и представителей индустрии. Впервые свод космических правил организация опубликовала в 2019 году. Однако сейчас она решила обновить их, учитывая «насущную потребность обеспечить лучшую защиту космических объектов».

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Новые рекомендации разработаны с учётом обновлённых стандартов стабильности космического пространства и предотвращения образования мусора, включая советы касательно того, каким образом следует утилизировать космические корабли после завершения их миссий. Например, через постепенное переведение их в «пассивное состояние» для предотвращения взрывов с образованием обломков.

Кроме того, в SCC также призвали спутниковых операторов обмениваться информацией и избегать преднамеренной фрагментации.

По оценкам Европейского космического агентства (ЕКА), в настоящее время в космосе дрейфует 36 500 объектов размером более 10 см, а также 130 миллионов частиц космического мусора от 1 мм до 1 см.