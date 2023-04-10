UARU

UARU

Обновлены «Правила дорожного движения» для спутников 

НовостиСпутниковая связь
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Обновлённая версия документа, регламентирующего вопросы космической безопасности и одобренного более чем двумя десятками организаций, содержит «правила дорожного движения», призванные предотвращать столкновения между космическими объектами.

Коалиция космической безопасности (SSC) обнародовала новые рекомендации по защите вращающихся вокруг Земли спутников от повреждения космическим мусором.

Обновлённые рекомендации были одобрены более чем двумя десятками организаций и содержат, среди прочего, «правила дорожного движения», которые должны способствовать предотвращению столкновений между космическими объектами.

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В документе определены пять классов объектов – неманевренные, маломаневренные, маневренные, объекты с системой автоматического предотвращения столкновений и пилотируемые космические корабли. Здесь же очерчены правила, которые следует соблюдать для избегания столкновения двух космических аппаратов на орбите.

Обычно меньшие по размеру и, соответственно, более маневренные объекты являются теми, которым следует перемещаться по орбите, чтобы избегать встречи с большими, более тяжёлыми объектами.

Однако, иногда может потребоваться специальная координация – в случаях встречи двух космических кораблей, принадлежащих к одной категории, или в случае, если трудно определить, когда космический корабль совершил манёвр.

SSC – международная организация, объединяющая спутниковых операторов, аэрокосмических компаний и представителей индустрии. Впервые свод космических правил организация опубликовала в 2019 году. Однако сейчас она решила обновить их, учитывая «насущную потребность обеспечить лучшую защиту космических объектов».

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Новые рекомендации разработаны с учётом обновлённых стандартов стабильности космического пространства и предотвращения образования мусора, включая советы касательно того, каким образом следует утилизировать космические корабли после завершения их миссий. Например, через постепенное переведение их в «пассивное состояние» для предотвращения взрывов с образованием обломков.

Кроме того, в SCC также призвали спутниковых операторов обмениваться информацией и избегать преднамеренной фрагментации.

По оценкам Европейского космического агентства (ЕКА), в настоящее время в космосе дрейфует 36 500 объектов размером более 10 см, а также 130 миллионов частиц космического мусора от 1 мм до 1 см.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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