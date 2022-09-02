Пятница, 2 сентября, 2022

Отчёт: войны подвергают риску спутники на околоземной орбите

НовостиСпутниковая связь

Войны и международные конфликты всё чаще влияют на эксплуатацию спутников, находящихся на околоземной орбите. Об этом говорится в отчёте компании Aerospace Corp.

Как отмечают авторы отчёта, различные космические службы всё глубже интегрируются в жизнь и общественные отношения на Земле. А значит, международному сообществу следует рассмотреть вопрос о том, как коммерческие субъекты влияют на кризисные ситуации и конфликты в космосе и как эти конфликты и кризисы влияют на них. К сожалению, уже есть немало примеров преднамеренного вмешательства в работу спутников и услуг, которые они предоставляют.

Атаки на спутники

Некоторые действия, направленные в последнее время на вмешательство в работу спутниковых операторов, кажутся умышленными. В частности, такие действия могут включать умышленное глушение спутниковых сигналов, и уже есть немало таких примеров – в частности, на территории стран Ближнего Востока.

Решение компании SpaceX Илона Маска пожертвовать Украине оборудование и спутниковые модемы вызвало немедленную негативную реакцию со стороны России. Компании ViaSat и Eutelsat подверглись умышленному вмешательству 24 февраля, когда российские хакеры атаковали спутник Ka-Sat, что нанесло значительный ущерб пользователям и их наземным сетям. Обнародованные в мае отчеты разведок США, Великобритании и ЕС подтвердили, что за нападением на спутник Ka-Sat стоял Кремль.

Атаки на другу инфраструктуру

Операторы ветровых электростанций Deutsche Windtechnik и Nordex пострадали, как предполагают, от атак программ-вымогателей. Другой оператор ветровых турбин, компания Enercon, была вынуждена отключить дистанционное управление в связи с атакой на сеть Viasat.

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По данным Французского национального агентства по безопасности информационных систем (ANSSI), в прошлом году был доказан факт 1082 кибервторжений, что на 37% больше, чем годом ранее. И хотя далеко не каждая из этих атак была направлена на спутники, многие из них преследовали цель вмешательства в работу спутниковых систем.

Российская хакерская группа Killnet объявила об успешно проведенной атаке на сети компании Lockheed Martin из-за того, что она поставляет военное оборудование в Украину. Правда, в самой компании Lockheed Martin опровергли факт атаки.

Аналитик по космической политике и стратегии Центра космической политики и стратегии компании Aerospace Робин Дики прямо предостерегает: «Во время кризисов и конфликтов коммерческие космические игроки рискуют оказаться в центре напряжения и эскалации конфликтов».

По словам Роберта Дики, умышленные атаки могут происходить из-за того, что коммерческую спутниковую систему ошибочно идентифицируют как военную, и добавляет: «коммерческие компании не смогут оставаться в стороне, если разразится конфликт».

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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