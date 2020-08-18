Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно реформы патентного законодательства». Изменения направлены на усиление охраны интеллектуальной собственности, передает РБК-УКРАИНА.

Согласно данным, изменения в законодательство были внесены с целью гармонизировать его с положениями права Евросоюза в сфере патентов. Документ расширяет перечень прав и обязанностей субъектов, а также перечень технологий, на которые распространяется охрана интеллектуальной собственности.

В частности, заявки на патенты теперь можно будет подавать электронном, а также подавать против них возражение после публикации. Кроме того, была признана административная процедура признания недействительным права на изобретение или полезную модель, что позволит быстро прекращать активность недобросовестных владельцев патентов.

В то же время Владимир Зеленский также подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления охраны и защиты прав на торговые марки и промышленные образцы и борьбы с патентными злоупотреблениями».

Этот закон призван урегулировать порядок регистрации промышленного образца и ее прекращения. Вводится административный способ признания недействительными права на промышленные образцы в Апелляционной палате.

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