Зеленский подписал законопроект №7487: он позволит операторам и провайдерам быстрее восстанавливать телеком-инфраструктуру

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №7487.
Документ позволит мобильным операторам и интернет-провайдерам отстраивать телеком-инфраструктуру быстрее и без лишней бюрократии.
Что именно изменится:
- Начать развертывание сетей можно без оформления технических условий и проектной документации.
- Строить мобильную сеть вдоль автодорог на лесохозяйственных землях можно будет без согласования с Правительством.
Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий
«Это еще один шаг, чтобы как можно быстрее восстановить Украину. Особенно для громад, которые пострадали от боевых действий. Благодарим наших телеком-героев, которые каждый день, несмотря на опасность, восстанавливают связь», — комментируют в Минцифре.
Ранее мы сообщали, что Украина присоединится к зоне роуминга ЕС, — об этом заявила Урсула Фон дер Ляйен.