Зеленский подписал законопроект №7487: он позволит операторам и провайдерам быстрее восстанавливать телеком-инфраструктуру

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №7487.

Документ позволит мобильным операторам и интернет-провайдерам отстраивать телеком-инфраструктуру быстрее и без лишней бюрократии.

Что именно изменится:

Начать развертывание сетей можно без оформления технических условий и проектной документации.

Строить мобильную сеть вдоль автодорог на лесохозяйственных землях можно будет без согласования с Правительством.

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«Это еще один шаг, чтобы как можно быстрее восстановить Украину. Особенно для громад, которые пострадали от боевых действий. Благодарим наших телеком-героев, которые каждый день, несмотря на опасность, восстанавливают связь», — комментируют в Минцифре.

Ранее мы сообщали, что Украина присоединится к зоне роуминга ЕС, — об этом заявила Урсула Фон дер Ляйен.