«Ждите освобождения»: на телеканалах в Крыму запустили видеообращение Зеленского

Хакеры взломали вещание крымских каналов и запустили видеообращение Президента Украины Владимира Зеленского, сообщает LB.ua.

Зеленский призвали украинцев, которые живут на полуострове держаться подальше от военных объектов и сообщать информацию об оккупантах украинских спецслужбам.

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Также Президент сказал, что украинская жизнь и флаг скоро вернутся в Крым, для этого ВСУ, разведка и спецслужбы делают все возможное.

«Их уже можно услышать», — добавил Владимир Зеленский.

В титрах к ролику шла фраза «Верьте в ВСУ и ждите освобождения… Крым возвращается домой».

Ранее мы сообщали, что хакеры атаковали «Радио Крым», запустив в эфир гимн Украины.