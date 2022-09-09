Пятница, 9 сентября, 2022

«Ждите освобождения»: на телеканалах в Крыму запустили видеообращение Зеленского

НовостиТелевидение

Хакеры взломали вещание крымских каналов и запустили видеообращение Президента Украины Владимира Зеленского, сообщает LB.ua.

Зеленский призвали украинцев, которые живут на полуострове держаться подальше от военных объектов и сообщать информацию об оккупантах украинских спецслужбам.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Также Президент сказал, что украинская жизнь и флаг скоро вернутся в Крым, для этого ВСУ, разведка и спецслужбы делают все возможное.

«Их уже можно услышать», — добавил Владимир Зеленский.

В титрах к ролику шла фраза «Верьте в ВСУ и ждите освобождения… Крым возвращается домой».

Ранее мы сообщали, что хакеры атаковали «Радио Крым», запустив в эфир гимн Украины.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

Eurosport ушел из РФ, но продолжает платить зарплату российским комментаторам

Комментаторы теперь работают из дома на филиал Eurosport в Стамбуле, получая заграничную зарплату, сообщает Кабельщик. 
Новости

Брак и развод без паспорта: чем еще полезны новые услуги в «Дії»

Украинцы смогут использовать электронный паспорт в органах регистрации актов гражданского состояния. 
Новости

Sony Music полностью покидает РФ: российский лейбл передадут местной управляющей компании

Заниматься российским лейблом и его реестром будет местная управляющая компания. 
Новости

Викторины, видео без рекламы и плата за курсы: YouTube добавил новые функции для авторов образовательного контента

В YouTube появились новые функции для авторов и организаций, который используют видеоплатформу для создания образовательного контента. 
Новости

Vodafone поможет узнать местонахождение людей: как воспользоваться услугой

Vodafone Украина запустил услугу Геопоиск – решение для поиска местонахождение близких.
© Copyright 2007-2022 / Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить