Расходы на оборудование для широкополосного доступа (ШПД) падают не так быстро, как ожидалось в связи с пандемией, а в следующем году они вновь начнут расти. Об этом говорится в материалах нового исследования.

В своём новом отчёте группа Dell’Oro пересмотрела в сторону снижения прогнозируемое падение на 5% расходов на оборудование для широкополосного доступа до 7%, до отметки 11.4 миллиарда долларов в мировых масштабах, после чего уже в следующем году прогнозируется рост на 5%.

Автор отчёта Джефф Хейнен, занимающий в группе должность старшего директора по исследованиям, говорит: «Начало пандемии и последовавшие за этим рекомендации оставаться дома, продолжая работу и учёбу в удалённом режиме, показали всему миру чрезвычайную важность для мировой экономики качественного широкополосного интернета. В результате во всём мире были запущены (либо готовятся к запуску) проекты, направленные на улучшение системы широкополосного доступа».

«Практически все провайдеры услуг доступа в интернет сообщили Dell’Oro о том, что «они достигли плановых годовых объёмов использования своих мощностей ещё в первой половине 2020 года, – добавляет Хейнер. – Поэтому им требуется расширить имеющиеся ёмкости, дабы продолжать и далее свою работу на приемлемом уровне».

В январе в Dell’Oro прогнозировали среднегодовое падение рынка в период с 2019 по 2024 на 2%. В настоящее время в группе пересмотрели прогноз, однако всё же ожидают в ближайшие пять лет среднегодовое падение на уровне 0.0%.

Впрочем, расходы на пассивные оптические сети (PON) будут расти со скоростью до 1% в год – ранее в компании прогнозировали стабильность рынка. Китай, на который ранее приходилось от 65 до 80% общих расходов на PON, достиг своего пика с точки зрения общего количества единиц ONT [оптической оконечной сети], потребляемых ежегодно. Китайский рынок FTTH [волокно к дому] вырос, а проникновение сетей широкополосного доступа в стране, по сообщениям СМИ, приближается к 80%.

Поскольку китайский рынок в настоящее время вышел на плато, в группе надеются на рост в прочих уголках мира – в частности, в Северной Америке и Западной Европе.

Американский Фонд развития цифровых возможностей для села (RDOF), контролируемый Федеральной комиссией по электросвязи (FCC) планирует потратить 20 миллиардов долларов на проекты, «реализация которых поможет подключить множество сельских общин к волоконным сетям», а «в Западной Европе ведущие операторы – такие как Orange, DT [Deutsche Telekom], BT Openreach и Proximus [в Бельгии] расширяют свои оптико-волоконные сети и даже быстро переходят на использование XGS-PON для симметричных услуг 10 G», – говорится в отчёте.

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