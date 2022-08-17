Среда, 17 августа, 2022

Парламент упростил процесс восстановления связи для телеком-компаний на время войны

НовостиТелеком

Верховная Рада поддержала законопроект №7487, который должен упростить работу телеком-компаний во время войны.

Закон вдвое ускорит рассмотрение проектной документации для восстановительных работ — с 3 до 1,5 месяцев.

Также документ разрешает на время действия военного положения и в течение 6 месяцев после него размещать сооружения электронных коммуникаций на земельных участках государственной и коммунальной собственности площадью до 0,05 га без согласования с Кабмином. Кроме того, ко всему определенному заказчиком перечню элементов инфраструктуры объекта доступа будут разрабатываться и выдаваться одни технические условия доступа.

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Телеком-компании смогут получать в аренду государственное и коммунальное имущество, а также продлевать договора для размещения технических средств или сооружений электронных коммуникаций без проведения аукциона.

Ранее мы сообщали, что Верховная Рада расширила полномочия Нацсовета.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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