В ЕС хотят обязать глобальные технологические компании финансировать развитие телеком-инфраструктуры

Законодатели из Франции, Италии и Испании объединяют усилия, чтобы надавить на Европейскую Комиссию, заставив её выдвинуть требование к крупным технологическим компаниям, таким как Google и Netflix, чтобы те начали вкладывать деньги в развитие сетевой инфраструктуры Евросоюза.

Агентство Reuters пишет, что три страны подготовили общий документ, в котором указано, что на долю шести крупнейших провайдеров контента приходится 55% всего интернет-трафика. Соответственно они призывают эти компании «вкладывать средства в развитие цифровой инфраструктуры» вместе с европейскими телекоммуникационными компаниями.

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В документе, в частности, говорится, что «это создаёт определенные затраты для европейских операторов телекоммуникаций, связанных с развитием ёмкости сетей, в то время, когда они уже активно инвестируют в развитие дорогостоящих сетей 5G и “волокно в дом”».

Агентство Reuters сообщает, что информацию о подготовке данного документа подтвердили два чиновника из итальянского правительства, один из них также отметил, что правительство страны собирается оказать неофициальную поддержку проекту накануне всеобщих выборов, которые должны пройти в следующем месяце.