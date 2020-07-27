Исследование: Треть украинских зрителей надеются на раскодирование спутникового сигнала телеканалов медиагрупп

Согласно результатам исследования, каждый третий зритель всё ещё надеется на раскодирование сигнала ведущих украинских телеканалов на спутнике.

В январе 2020 года состоялось кодирование украинских каналов на спутнике. Через полгода после этого по заказу официального оператора спутникового телевидения Viasat компании «ГФК Юкрейн» и «ИНФО-сапиенс» провели исследование рынка спутникового телевидения Украины для оценки текущей ситуации и перспектив развития.

Согласно исследованию, более трети зрителей по-прежнему надеются, что каналы будут раскодированы. Сейчас около 2 млн зрителей, не приняли или отложили решение о подключении услуг официального платного провайдера или изменении типа приёма сигнала для просмотра закодированных каналов.

Всему виной – заявления о возможном раскодировании каналов, которые раздавались на государственном уровне. Это спровоцировало людей не переходить на платный тип приёма и, как следствие, в ожидании раскодирования каналов произошёл рост спроса на пиратские сервисы или запрещены российские каналы, которые по-прежнему остаются открытыми на спутнике, и доступны украинскому зрителю бесплатно.

На сегодняшний день уже закодировано более 40 украинских каналов, и это число будет расти. Никаких оснований для возможного декодирования спутникового сигнала украинских каналов нет. Самые интересные передачи и шоу доступны лишь на основных версиях каналов в противовес международным сокращенным версиям каналов, которые были запущены на бесплатном спутнике. Для того чтобы смотреть любимые каналы и передачи, зрителям необходимо выбрать официального оператора телевидения.

В ходе исследования установлено, что Viasat является лидером среди официальных операторов спутникового телевидения, как по знанию бренда – 74%, так и по количеству подключений – около 200 тыс. абонентов уже выбрало Viasat.

«Сейчас подключиться к Viasat стало очень выгодно. Надеемся, что зрители не станут откладывать подключения к официальному оператору и успеют насладиться интересным контентом как закодированных украинских, так и мировых каналов», – отмечает Светлана Мищенко, руководитель платформы Viasat.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.