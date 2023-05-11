Спутниковые операторы Inmarsat и Viasat получили разрешение на слияние

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Наблюдательный орган, обеспечивающий антимонопольный контроль, после детального изучения сделки стоимостью в несколько миллиардов фунтов стерлингов дал зелёный свет слиянию двух глобальных спутниковых гигантов.

Поглощение британской фирмы Inmarsat американской компанией Viasat в рамках сделки стоимостью 5.4 миллиарда фунтов стерлингов не несёт угрозы ограничения конкуренции в спутниковом секторе. К такому выводу пришло Управление по вопросам конкуренции и рынков (CMA).

Детальное изучение соглашения было начато в октябре прошлого года на фоне опасений, что данное слияние может повлечь за собой повышение цен на услуги Wi-Fi доступа на борту самолётов авиакомпаний.

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Обе компании предоставляют предприятиям по всему миру услуги подключения через спутник, благодаря чему такие услуги как Интернет, электронная почта и видеозвонки могут работать повсюду – в том числе, на борту самолётов.

В CMA заявили, что собрали доказательства, свидетельствующие о том, что сектор спутниковой связи быстро расширяется из-за повышенного спроса на подключение на фоне постоянного роста использования интернета компаниями и потребителями.

В качестве конкурентов объединённой компании будут выступать новые игроки, выходящие на рынок, предоставляя услуги подключения к Wi-Fi на авиарейсах. В частности, сеть Starlink, которой управляет SpaceX миллиардера Илона Маска.

Другие известные фирмы, такие как Panasonic и Intelsat, инвестируют средства в новые отраслевые партнёрства для улучшения своих предложений для авиакомпаний, – отметили в CMA. Обе компании подписали соглашения с новым конкурентом OneWeb об использовании его парка спутников.

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Это означает, что объединённые Inmarsat и Viasat не должны монополизировать рынок и вызвать повышение цен для клиентов.

Ричард Физи, глава следственной группы, проводившей второй этап изучения сделки, отметил: «Сектор спутниковой связи развивается быстрыми темпами – на рынок выходят новые компании, в космос запускается всё больше спутников, а фирмы исследуют рынок и заключают новые коммерческие сделки. Всё свидетельствует о том, что этот сектор будет расти, поскольку будет расти спрос на спутниковое подключение. Во время тщательного изучения соглашения мы убедились в том, что после слияния двух компаний ситуация на рынке будет гарантировать, что авиакомпании и их клиенты в Великобритании будут продолжать извлекать выгоду из сильной конкуренции».

Поглощение Inmarsat американской компанией Viasat было согласовано в ноябре 2021 года, когда его представляли как «трансформационное» соглашение для глобальной отрасли связи. Недавно мы также сообщали о том, что оператор SES подтвердил намерение объединения с Intelsat.