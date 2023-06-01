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Viasat финализовал покупку Inmarsat

НовостиСпутниковая связь
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Inmarsat, британская компания с многолетним опытом в сфере мобильной спутниковой связи, приобретена американским гигантом Viasat, являющимся мировым лидером в сфере спутниковых технологий. Соглашение о приобретении было закрыто 30 мая после 18 месяцев проверки регуляторными органами. Эта покупка считается самой большой консолидацией на рынке спутниковой связи за последние двадцать лет.

Объединенную компанию продолжат возглавлять Марк Данкберг, занимающий должности председателя правления и генерального директора, и Гуру Гаураппан, занимающий пост президента.

В Viasat подтвердили, что новый головной офис, занимающийся вопросами международного бизнеса, будет размещен в Лондоне. А штаб-квартира корпорации по-прежнему будет расположена в Карлсбаде, штат Калифорния (США).

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В рамках продолжающегося процесса интеграции компания Viasat должна представить свою организационную структуру и руководителей отделов.

Благодаря соглашению активы обеих компаний будут объединены в областях частотного спектра, спутниковых групп и наземной инфраструктуры. В частности, речь идет о 19 спутниках, работающих на орбите в Ka-, L- и S-диапазонах. Ожидается, что эти активы обеспечат подключение и предоставление ключевых услуг в области безопасности на морских, авиационных, государственных и потребительских рынках.

Акционеры Inmarsat получили 551 миллион долларов наличными и 46.36 миллиона акций как часть соглашения о приобретении компанией Viasat. По документам, денежная стоимость сделки была снижена с 850 миллионов долларов до 551 миллиона долларов. Это произошло после того, как Inmarsat в апреле 2022 года выплатила своим акционерам специальный дивиденд в размере 299 миллионов долларов.

Генеральный директор Inmarsat Раджив Сури и глава правления Inmarsat Энди Сукавати войдут в состав совета директоров Viasat.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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