Facebook показала новые очки виртуальной реальности. Особенностью разработки стала ее удобность за счёт небольших размеров гарнитуры, передает Finance.ua.

Согласно данным, дизайн новой гарнитуры разработали Эндрю Маймон и Джунрен Ван из Facebook Reality Labs. Из разработка позволила сделать очки виртуальной реальности не такими громоздкими, как другие модели.

Отмечается, что обычно объема очкам добавляет линза, преломляющая свет. Исследователи заменили эту линзу голографической оптикой. Компонент выглядит как прозрачная наклейка, однако выполняет все те же функции, что и объектив.

«Мы рассчитываем, что лёгкая и удобная форма обеспечит расширенные сеансы виртуальной реальности и новые варианты использования, в частности, поспособствует повышению продуктивности труд», — сообщили разработчики.

Однако, говорят специалисты, у гарнитуры виртуальной реальности от Facebook ещё много нюансов, которые необходимо устранить. У связи с этим ожидать выхода новинки следует не ранее, чем через несколько лет.

Напомним, в мае стало известно, что Facebook готовит улучшенные модели VR-шлемов Oculus Quest. Новинки будут более лёгкими и компактными, при этом с более высокой частотой обновления картинки.

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