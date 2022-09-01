Четверг, 1 сентября, 2022

Meta открывает подразделение для создания платных функций в Facebook, Instagram и WhatsApp

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Meta создает новое подразделение, которое сосредоточится на создании платных продуктов и функций для своих соцсетей. 

Подразделение под названием New Monetization Experiences возглавит Пратити Райчоудхури, ранее руководивший исследовательским отделом Meta.

«Любой новый продукт дополнит наш существующий рекламный бизнес», — сказал представитель компании в комментарии Reuters.

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Таким образом Meta берет тот же курс, что и компании Snap и Twitter, которые ранее запустили платные уровни для разблокировки дополнительных функций.

Ранее мы сообщали, что Meta тестирует сквозное шифрование в Messenger.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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