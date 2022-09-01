Meta открывает подразделение для создания платных функций в Facebook, Instagram и WhatsApp

Meta создает новое подразделение, которое сосредоточится на создании платных продуктов и функций для своих соцсетей.
Подразделение под названием New Monetization Experiences возглавит Пратити Райчоудхури, ранее руководивший исследовательским отделом Meta.
«Любой новый продукт дополнит наш существующий рекламный бизнес», — сказал представитель компании в комментарии Reuters.
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Таким образом Meta берет тот же курс, что и компании Snap и Twitter, которые ранее запустили платные уровни для разблокировки дополнительных функций.
Ранее мы сообщали, что Meta тестирует сквозное шифрование в Messenger.