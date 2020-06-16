В Азербайджане резко выросло потребление интернет-трафика. Эксперты уверены, что это связано с введением жесткого карантина в рамках борьбы с COVID-19, передает Trend.

Как сообщил исполнительный директор Ассоциации кабельных операторов Азербайджана Али Алиев, до карантина одно домохозяйство использовало в среднем 100 гигабайтов трафика в месяц, а после введения карантина этот показатель вырос до 300 гигабайтов в месяц.

«По некоторым оценкам, 6-7 июня в Азербайджане был поставлен абсолютный рекорд по ежедневному потреблению интернет-трафика. Время пользования интернетом выросло до 10 часов, тогда как средний пользователь до карантина «сидел» в интернете по 3-4 часа», — сказал он.

При этом, говорит Алиев, такой резкий спрос на интернет принес неудобства в виде ограничения скорости определенной группе пользователей, поскольку объем трафика не был рассчитан на такие нагрузки.

«Население должно понимать причины понижения скорости 6-7 июня, когда практически все пользователи интернета массово и в несколько раз больше потребляли трафик. В результате этого сети были серьезно загружены», — отметил он.

Стоит отметить, что такая тенденция наблюдалась в большинстве стран на карантине. Параллельно с этим карантин дал возможность для роста спроса на пиратский контент. По данным портала TorrentFreak, в ряде стран Европы существенно вырос трафик пиратских сервисов и, в частности, торрент-сервисов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.