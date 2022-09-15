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Армения и Азербайджан ограничили доступ к TikTok

НовостиИнтернет

На фоне массовых протестов и боевых действий в Азербайджане и Армении ограничили доступ к социальной сети TikTok.

В сообщении Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана отмечается, что временная блокировка TikTok введена, потому что в соцсети размещают материалы о боевых действиях 12-13 сентября, которые «бросают тень на успехи армии Азербайджана, содержат военную тайну и направлены на создание в обществе ложного мнения».

Блокировка TikTok в Азербайджане
Скриншот: Телеграм-канал «ЗаТелеком»

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В свою очередь власти Армении также решили ограничить доступ населения к этой же соцсети, сообщают местные СМИ. По версии изданий, причина блокировки в том, что руководство TikTok допускало публикацию роликов, посвященных войне в Нагорном Карабахе и содержащих сцены жестокости.

Блокировка TikTok в Армении
Скриншот: Телеграм-канал «ЗаТелеком»

Напомним, давний конфликт между Арменией и Азербайджаном обострился в ночь с 12 на 13 сентября. Минобороны Армении заявило об обстреле приграничных городов со стороны Азербайджана. В Министерстве обороны Азербайджана, в свою очередь, заявили, что подразделения Вооруженных сил Армении совершили «масштабную диверсию» на азербайджано-армянской государственной границе.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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