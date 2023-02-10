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UARU

Ракетная атака 10 февраля привела к перебоям интернета в ряде регионов Украины

НовостиТелеком
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В некоторых регионах и городах Украины наблюдаются перебои с доступом в интернет.

По данным компании Netblocks, в результате ракетной атаки, осуществленной РФ на территорию Украины 10 февраля, в некоторых регионах наблюдаются перебои с доступом в интернет.

Больше всего пострадала Днепропетровская область. Здесь трафик упал на 73%.

Из-за экстренных отключений электроэнергии и повреждения электросетей трафик упал на 72% в Полтавской области.

Вместе с тем в Запорожье произошло падение на 70%, а в Харькове – на 53%.

В Хмельницкой области зафиксировано падение трафика на уровне 49%.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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