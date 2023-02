Ракетная атака 10 февраля привела к перебоям интернета в ряде регионов Украины

- Реклама -

В некоторых регионах и городах Украины наблюдаются перебои с доступом в интернет.

По данным компании Netblocks, в результате ракетной атаки, осуществленной РФ на территорию Украины 10 февраля, в некоторых регионах наблюдаются перебои с доступом в интернет.

Больше всего пострадала Днепропетровская область. Здесь трафик упал на 73%.

Из-за экстренных отключений электроэнергии и повреждения электросетей трафик упал на 72% в Полтавской области.

Вместе с тем в Запорожье произошло падение на 70%, а в Харькове – на 53%.

В Хмельницкой области зафиксировано падение трафика на уровне 49%.

⚠️ Confirmed: A series of attacks on #Ukraine today combining cruise missiles, S300s and drones by Russia have impacted energy and internet infrastructure, alongside emergency shutdowns; metrics show localized reductions in connectivity 📉

📰 Background: https://t.co/S0qJQ7CbNv pic.twitter.com/iB3Wh82ZdT

— NetBlocks (@netblocks) February 10, 2023