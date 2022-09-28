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Эра Пбит/сек: глобальная пропускная способность интернета достигла отметки 997 Тбит/сек

НовостиТелеком

Эксперты TeleGeography обнаружили, что в 2022 году глобальная пропускная способность интернета выросла на 28%, достигнув отметки в 997 Тбит/сек – то есть лишь немного не дотянув до 1 Пбит/сек.

Новый рекорд отражает четырехлетний сводный годовой темп роста (CAGR) в размере 29%, при этом прогнозируется, что в скором времени наступит «эра Пбит/сек». Цифры взяты из последнего исследования Global Internet Geography, проведенного TeleGeography, которое отслеживает возвращение индустрии в нормальное состояние после роста, вызванного пандемией, в 2020 году.

В разрезе географии самый быстрый рост пропускной способности интернета в мире наблюдался в Африке, где в период между 2018 и 2022 годами показатель CAGR увеличился на 44%. Далее следует Азия, демонстрирующая рост CAGR на 35% за тот же период.

international internet bandwidth

В глобальном плане, если не считать всплеск во времена пандемии Covid, темпы роста пропускной способности интернета замедляются, хотя с 2018 года она выросла почти в три раза.

«После бурного 2020 года – с его всплесками объемов трафика, вызванных пандемией, и изменениями в моделях интернет-трафика – сетевые операторы вернулись к увеличению пропускной способности и более взвешенному планированию своего трафика, – отметил старший менеджер по исследованиям TeleGeography Пол Бродски. – Если мы проанализируем данные опросов, собранных десятками глобальных и региональных операторов сетей со всего мира, нам станет понятен тот факт, что рост объемов интернет-трафика и пропускной способности сетей, вызванный пандемией Covid, был однократным феноменом».

Средний и пиковый международный интернет-трафик в период между 2018 и 2022 годами вырос с показателем CAGR 30%, при этом CAGR пропускной способности составил 29% за тот же период.

Средний рост трафика упал с 47% в 2019-2020 годах до 29% в 2021-2022 годах, тогда как пиковый рост трафика упал за тот же период времени с 46% до 28%. В 2021 и 2022 годах мировой средний и пиковый показатели использования составили 26% и 45% соответственно.

Переход провайдеров на магистральные сети со скоростью 100 Гбит/сек привел к продолжению падения цен в семи крупных глобальных городах-центрах. Цены на 10 GigE упали на 16% за год со второго квартала 2019 года до второго квартала 2022 года, в то время как цены на порты 100 GigE упали на 25%.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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