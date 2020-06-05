Верховная Рада отклонила законопроект, касающийся упрощения доступа телеком-операторов к объектам инфраструктуры. Законопроект не набрал необходимого количества голосов, передает Интерфакс-Украина.

Согласно данным, за принятие законопроекта во втором чтении проголосовали всего 187 народных депутатов, в то время как для принятия необходимо 226 голосов. К слову, 224 народных избранника поддержали возвращение законопроекта на доработку с последующим повторным вторым чтением. Однако и этого количества голосов недостаточно.

Как известно, законопроект по доработке закона «О доступе к объектам строительства, транспорта, электроэнергетики с целью развития телекоммуникационных сетей» был призван урегулировать некоторые аспекты взаимоотношений между владельцами инфраструктур и телеком-провайдерами. В частности, прояснить вопросы касательно заключения договора о доступе, а также установления платы за использование инфраструктуры.

Законопроект получил поддержку со стороны мобильных операторов и операторов фиксированной связи, которые призвали ВР скорее одобрить изменения в закон о доступе. По словам телекомщиков, они неоднократно сталкивались с уклонением от составления договора со стороны ОСМД или назначением дополнительной платы за использование инфраструктуры.

Напомним, закон «О доступе к объектам строительства, транспорта, электроэнергетики с целью развития телекоммуникационных сетей» был принят в 2017 году. Его целью было регулирование отношений между телекомщиками и владельцами инфраструктур в отношении предоставления доступа к объектам инфраструктуры и определения платы за этот доступ. Однако многие провайдеры и операторы остались недовольны тем, как нормы этого закона соблюдались балансодержателями объектов инфраструктуры.

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