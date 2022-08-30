Верховная Рада поддержала в первом чтении закон о медиа

Законопроект предлагает расширить полномочия Нацсовета, ограничить влияние олигархов и работу пророссийских медиа.

Законопроект поддержали 233 народных избранника: 179 депутатов от «Слуги народа», 6 — от «Батьківщини», 12 — «Платформа за життя і майбутнє», 7 – Партія «За майбутнє», 12 – «Довіра», 12 — «Відновлення» и внефракционных. «Європейська солідарність» и «Голос» голосов за документ не отдавали.

Также впервые за два созыва были продлены сроки подачи правок ко второму чтению до 21 дня.

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Законопроект предлагает расширить полномочия Нацсовета, ограничить влияние олигархов и работу пророссийских медиа. Его принятие является одним из критериев, необходимых для начала переговоров по вступлению Украины в ЕС.