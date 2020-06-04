Верховная Рада Украины назначила депутата «Слуги народа» Александра Ткаченко на должность министра культуры и информационной политики. За соответствующее решение проголосовали 263 нардепа, передает Канал 24.

Согласно данным, должность никто не возглавлял с начала марта, когда в отставку ушел Владимир Бородянский.

Ранее Александр Ткаченко возглавлял медиахолдинг 1+1, владел долями акций в 1+1, «Квартал 95» и издании The Babel. Задолго до этого, в 2000 — 2001 годах, Ткаченко был советником премьер-министра Виктора Ющенко.

В 2019 году получил 9 место в списке партии Слуга народа. В парламенте возглавил Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики.

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