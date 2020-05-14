Депутаты проголосовали за законопроект об ужесточении наказания за порчу и кражу телеком-оборудования. Теперь за такое преступление можно получить до 8 лет тюрьмы, передает Информатор.

Согласно данным, теперь за умышленную порчу телекоммуникационных сетей злоумышленникам грозит либо штраф в размере от 17 до 51 тысячи гривен (вместо 1 700 грн), либо 120 часов исправительных работ (вместо года), либо 3 года тюрьмы (вместо 2 лет).

В случае повторного повреждения сетей нарушители получат штраф от 51 тыс. грн до 170 тыс. грн или от 3 до 5 лет тюрьмы. А если такие действия приведут к тяжким последствиям или крупному имущественному ущербу, то в качестве наказанием станет штраф от 255 тыс. грн до 425 тыс. грн или от 6 до 8 лет тюрьмы.

Напомним, законопроект, призывающий усилить меры наказания за кражу и порчу телеком-оборудования, поступил в Верховную Раду в октябре прошлого года. Депутаты-инициаторы идеи заявили, что ущерб от «кабельных воров» несоизмерим с действующими на тот момент санкциями.

В апреле депутаты Верховной Рады поддержали данный законопроект. «За» проголосовали 315 народных депутатов.

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