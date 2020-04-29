Абонентская база платного ТВ в Молдавии пополняется весьма неспешно. За год в стране количество пользователей Pay TV увеличилось с 329,7 тыс. до 335,4 тыс., передает Телеспутник.

Сообщается, что наибольший прирост абонентов у оператора TV Box — с 89,6 тыс. до 104,7 тыс. За ним идут Moldtelecom — с 66,9 тыс. до 72,5 тыс. — и Sun Communications — с 43,1 тыс. до 62,4 тыс. Совокупная абонентская база остальных операторов выросла с 110,8 тыс. до 115,1 тыс.

«Число пользователей IPTV в Молдавии по итогам 2019 года составило 180,5 тыс. (52,8%), остальные 154,9 тыс. (46,2%) получают доступ к платному ТВ по кабелю. Аналоговый сигнал принимают 103,4 тыс. абонента платного ТВ, цифровой — 260,8 тыс.», — пишет ресурс.

Отмечается, что уровень проникновения платного ТВ в стране вырос с 36,2 до 37,5%. Это позволило операторам заработать 156,6 млн леев (более 230 млн грн).

Напомним, в прошлом году в России платное ТВ показало рекордно низкий рост абонбазы. За второй квартал число пользователей платного ТВ в России выросло всего на 80 тысяч домохозяйств, что является самым низким показателем за последние 10 лет.

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