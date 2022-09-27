IPTV сохранит количество абонентов платного телевидения на уровне 1 миллиарда

Несмотря на глобальную тенденцию к «перерезанию кабелей», общее количество абонентов услуг платного телевидения в мире в ближайшие годы будет оставаться на уровне примерно 1 миллиарда.

По данным агентства Digital TV Research, в 2027 году количество подписчиков услуг платного телевидения в 138 странах мира составит 1.03 миллиарда. Эта цифра несколько превышает показатели 2021 и составляет 57% телевизионных домохозяйств (снижение по сравнению с пиком в 2018 году в 61%).

IPTV станет самой массовой платформой услуг платного телевидения – количество ее абонентов достигнет по всему миру отметки 440 миллионов. К 2027 году в мире будет насчитываться 367 миллионов подписчиков услуг кабельного телевидения, что на 56 миллионов меньше, чем в 2021 году, когда таковых было 422 миллиона. Общее количество абонентов услуги по состоянию на 2021 год включает в себя 22 миллиона абонентов аналогового кабельного телевидения – показатель, который упадет до нуля к 2027 году.

Тем временем сектор платного спутникового телевидения к 2027 году потеряет 12 миллионов подписчиков – таким образом, общая абонентская база услуги упадет до отметки в 195 миллионов. В отчете отмечается, что это произойдет в результате перехода домохозяйств на платформы, предлагающие высокоскоростной широкополосный доступ.

Численность абонентов бесплатного эфирного цифрового ТВ (DTT) составит 505 миллионов, затем разместится бесплатный спутник с 275 миллионами.