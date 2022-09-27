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IPTV сохранит количество абонентов платного телевидения на уровне 1 миллиарда

НовостиТелевидение

Несмотря на глобальную тенденцию к «перерезанию кабелей», общее количество абонентов услуг платного телевидения в мире в ближайшие годы будет оставаться на уровне примерно 1 миллиарда.

По данным агентства Digital TV Research, в 2027 году количество подписчиков услуг платного телевидения в 138 странах мира составит 1.03 миллиарда. Эта цифра несколько превышает показатели 2021 и составляет 57% телевизионных домохозяйств (снижение по сравнению с пиком в 2018 году в 61%).

IPTV станет самой массовой платформой услуг платного телевидения – количество ее абонентов достигнет по всему миру отметки 440 миллионов. К 2027 году в мире будет насчитываться 367 миллионов подписчиков услуг кабельного телевидения, что на 56 миллионов меньше, чем в 2021 году, когда таковых было 422 миллиона. Общее количество абонентов услуги по состоянию на 2021 год включает в себя 22 миллиона абонентов аналогового кабельного телевидения – показатель, который упадет до нуля к 2027 году.

Тем временем сектор платного спутникового телевидения к 2027 году потеряет 12 миллионов подписчиков – таким образом, общая абонентская база услуги упадет до отметки в 195 миллионов. В отчете отмечается, что это произойдет в результате перехода домохозяйств на платформы, предлагающие высокоскоростной широкополосный доступ.

Численность абонентов бесплатного эфирного цифрового ТВ (DTT) составит 505 миллионов, затем разместится бесплатный спутник с 275 миллионами.

Старший аналитик Digital TV Research Саймон Мюррей отметил: «Учитывая растущий спрос на услуги скоростного широкополосного подключения, IPTV станет победителем гонки за лидерство в секторе платного телевидения. IPTV в период между 2021 и 2027 годами увеличит свою абонентскую базу на 79 миллионов, благодаря чему общее количество составит 440 миллионов. В 2022 году IPTV станет лидером на рынке услуг платного телевидения.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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