Глобальный рынок платного ТВ падает

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Аналитическая компания Digital TV Research опубликовала прогноз, согласно которому глобальные доходы от платного телевидения значительно сократятся к 2028 году.

В результате этого, суммарная прибыль от услуг платного телевидения упадет до $125 млрд, что на $26 млрд меньше, чем в 2022 году и на $71 млрд меньше, чем в 2016 году. В то же время количество абонентов останется практически на том же уровне – чуть менее 1 млрд.

Спутниковое телевидение потеряет доход в размере $12 млрд, цифровое кабельное ТВ – $13 млрд, а аналоговое кабельное ТВ – в размере $1 млрд. Одновременно IPTV сохранит свою рыночную позицию.

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Данные отчета Digital TV Research свидетельствуют о том, что в период с 2022 по 2028 год прибыль от платного ТВ сократится в 71 из 138 стран мира.

Рынок платного телевидения в США достиг пика по доходам в $101 млрд в 2011 году. Впрочем, доходы сократятся до $46 млрд в 2028 году, при этом на США к тому времени будет приходиться 37% мировых доходов, что ниже 43%, зафиксированных в 2022 году.