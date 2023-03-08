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В 2022 году провайдеры платного телевидения США потеряли почти 6 миллионов абонентов

НовостиТелевидение
Фото: Axios Media Trends
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Больше всего пострадали провайдеры услуг кабельного телевидения, потерявшие в 2022-ом году в общей сложности 3.5 миллиона абонентов. Для сравнения – в 2021 году их потери составили 2.7 миллиона абонентов.

В 2022-ом году в США возрос отток абонентов ведущих провайдеров традиционного платного телевидения, поскольку всё больше зрителей отказывается от этих услуг.

Согласно данным из последнего исследования, проведенного Leichtman Research Group, чистые потери абонентов крупнейших провайдеров услуг платного телевидения составили в 2022-ом году 5.8 миллиона – по сравнению с 4.7 миллиона в течение 2021-го года.

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Наибольший отток ощутили провайдеры кабельного телевидения, которые потеряли 3.5 миллиона абонентов в 2022-ом году – по сравнению с 2.7 миллиона в 2021-ом году. Среди них наибольшее падение испытал Comcast, потеряв чуть более 2 миллионов абонентов, за ним следуют Charter, с потерей 686 000 и прогнозируемым падением 340 000 для Cox.

Согласно данным исследовательской группы, провайдер услуг спутникового телевидения DirecTV также понёс большие потери, лишившись в 2022-ом году примерно 1.5 миллиона абонентов.

Всё это происходит в то время, когда процесс превращения традиционных медиа в стриминговые платформы, призванный компенсировать потерю абонентов, всё ещё находится на переходной стадии. Такие компании, как Comcast и Disney, назвали 2023-ый год годом пика инвестиций в стриминговые технологии с надеждой достичь прибыльности в этом сегменте в ближайшие годы.

Ранее мі сообщали, что в США стриминговые платформы впервые обогнали кабельное ТВ по числу просмотров.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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