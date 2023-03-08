В 2022 году провайдеры платного телевидения США потеряли почти 6 миллионов абонентов

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Больше всего пострадали провайдеры услуг кабельного телевидения, потерявшие в 2022-ом году в общей сложности 3.5 миллиона абонентов. Для сравнения – в 2021 году их потери составили 2.7 миллиона абонентов.

В 2022-ом году в США возрос отток абонентов ведущих провайдеров традиционного платного телевидения, поскольку всё больше зрителей отказывается от этих услуг.

Согласно данным из последнего исследования, проведенного Leichtman Research Group, чистые потери абонентов крупнейших провайдеров услуг платного телевидения составили в 2022-ом году 5.8 миллиона – по сравнению с 4.7 миллиона в течение 2021-го года.

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Наибольший отток ощутили провайдеры кабельного телевидения, которые потеряли 3.5 миллиона абонентов в 2022-ом году – по сравнению с 2.7 миллиона в 2021-ом году. Среди них наибольшее падение испытал Comcast, потеряв чуть более 2 миллионов абонентов, за ним следуют Charter, с потерей 686 000 и прогнозируемым падением 340 000 для Cox.

Согласно данным исследовательской группы, провайдер услуг спутникового телевидения DirecTV также понёс большие потери, лишившись в 2022-ом году примерно 1.5 миллиона абонентов.

Всё это происходит в то время, когда процесс превращения традиционных медиа в стриминговые платформы, призванный компенсировать потерю абонентов, всё ещё находится на переходной стадии. Такие компании, как Comcast и Disney, назвали 2023-ый год годом пика инвестиций в стриминговые технологии с надеждой достичь прибыльности в этом сегменте в ближайшие годы.

Ранее мі сообщали, что в США стриминговые платформы впервые обогнали кабельное ТВ по числу просмотров.