Пандемия Covid-19 негативно отразится на доходах отрасли телекоммуникаций, – Analysys Mason

Пандемия Covid-19 приведёт к значительному снижению доходов в секторе телекоммуникаций. Согласно отчёту, опубликованному агентством Analysys Mason и содержащему оценку воздействия эпидемии на рынок, доходы операторов связи в 2020 году снизятся на 3,4% в сравнении с 2019 годом и лишь в 2021 году можно ожидать возобновление роста (0,8%).

Ранее аналитики прогнозировали на 2020 год рост на уровне 0,7%, а на 2021 – на уровне 0,8%. В целом потери операторов в развитых странах составят за каждый год более 40 миллиардов долларов.

Авторы отчёта утверждают, что сфера телекоммуникаций является относительно устойчивым сектором экономики, и поэтому будет опережать общие тенденции, связанные с ВВП. Эксперты Analysys Mason прогнозируют, что на долю сектора телекоммуникаций в 2020 году будет приходиться 2% всего ВВП – при 1,9% в 2019.

«Сфера потребительских услуг телекоммуникаций, на долю которой приходится большая часть (68%) от всех доходов сектора, имеет тенденцию к сохранению относительной стабильности в период экономических потрясений, – заявил директор отдела исследований агентства и соавтор отчёта Стивен Сейл. – Однако значительный рост безработицы, закрытие бизнесов и общий спад экономической активности приведут к снижению доходов в сфере услуг для бизнеса».

Операторы должны иметь возможность ограничивать влияние на прибыльность. Капитальные расходы операторов в 2020 году, по всей видимости, сократятся из-за ограниченных возможностей строить объекты инфраструктуры, а также из-за разрыва цепочек поставок. По сути, пандемия лишь усилит и ускорит развитие уже имеющих место тенденций, а не породит новые. Прибыльность бизнеса операторов снизится, однако, в то же время, не стоит ожидать снижения общей рентабельности EBITDA отрасли более чем на два процента.

«В период кризиса телекоммуникационные компании, по логике, должны быть в лучшем положении, чем все прочие отрасли», – говорит директор отдела исследований и соавтор отчёта Руперт Вуд. – Также телекоммуникационные компании может ожидать один из самых мощных всплесков посткризисных инвестиций – отчасти из-за того, что в секторе телекоммуникаций денежные потоки более стабильны, чем в большинстве других отраслей, а также из-за того, что правительства ряда стран будут активно стимулировать развитие 5G и оптико-волоконных сетей».

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