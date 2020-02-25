Директор Arianespace Стефан Исраэль огласил текущий год годом «ускоренного развертывания созвездий спутников». Глава компании уверен, что в 2020 году Европа должна сосредоточиться на создании мощной системы спутниковой связи, передает ТАСС.

По словам Исраэля, Европа должна заняться вопросом создания такой системы, поскольку в этом году необходимо обеспечить безопасную связь для армий и компаний, а также для развертывания сетей 5G в мире. Кроме того, это благотворно повлияло бы на космическую промышленность.

«Европа также должна уточнить свою позицию в отношении развертывания системы спутников на низкой орбите Земли», — сказал он.

В связи с этим, считает глава Arianespace, 2020 год должен стать годом «ускоренного развертывания созвездий спутников». В частности, Arianespace в текущем году будет помогать ускорить развертывание программы OneWeb с помощью ракет «Союз» и Ariane 6.

Тем не менее, Стефан Исраэль акцентирует внимание не только на запусках спутников, но и на необходимости их утилизации по истечению рока службы. По его данным, в космосе находится 2,6 тыс. функционирующих спутников, две трети которых на низкой орбите. Поэтому директор Arianespace призывает к тому, чтоб не допускать появления большего количества космического мусора на орбитах.

«Необходимо содержать космос в чистоте. Это общественное благо, которое должно приносить пользу людям на земле», — пояснил он.

Напомним, в октябре прошлого года ученые высказали опасения касательно планов SpаceX на запуск дополнительных 30 тысяч спутников Starlink. Специалисты уверены, что в лучшем случае это повысит опасность столкновения аппаратов с космическим мусором, в худшем — станет началом абсолютного загрязнения околоземного пространства из-за уничтожения всех спутников.

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