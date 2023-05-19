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Конец эпохи: в июне европейская ракета Ariane 5 совершит последний полёт

НовостиСпутниковая связь
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В компании Arianespace назначила на 16 июня запуск очередной миссии с использованием ракеты Ariane 5. Она станет последней в истории эксплуатации главной европейской ракеты-тяжеловеса, – сообщает Via Satellite.

В рамках миссии на орбиту будут отправлены два спутника. Первый – Syracuse 4B, построенный компанией Airbus Defence and Space по заказу французского правительственного агентства оборонных закупок и технологий DGA. Второй – Heinrich-Hertz-Mission, построенный компанией OHB по заказу немецкого космического агентства DLR.

Последняя миссия ракеты Ariane 5 станет исторической вехой для компании Arianespace. Ракеты данного типа запускались в космос в общей сложности 116 раз. В частности, последний раз она была использована для вывода на орбиту европейского космического зонда Juice, отправившегося в полёт к Юпитеру.

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Спутник Syracuse 4B, запущенный в рамках последней миссии ракеты, обеспечит защищённую связь для Вооружённых сил Франции. Спутник 4B и его сестринский спутник 4A, запущенный в 2021 году, заменят спутники Syracuse 3A и Syracuse 3B, работающие ныне на орбите.

Немецкий космический аппарат Heinrich-Hertz-Mission будет использован для испытания новых технологий спутниковой связи, в частности – бортовой обработки.

Ракета Ariane 5 имеет статус бесспорного рекордсмена по количеству запусков за последние 20 лет. Во время первых двух миссий, проведенных с использованием данной ракеты в 1996 и 1997 годах, имели место как частичные, так и глобальные неисправности. Однако, в последний раз глобальная неисправность систем ракеты имела место в 2002 году.

Поскольку ракета Ariane 5 будет снята с эксплуатации ещё до того, как ракета Ariane 6 будет готова к полёту, Европа столкнётся с дефицитом мощностей для запуска на орбиту тяжелых грузов. В Европейском космическом агентстве (ESA) и компании Arianespace уже заявили, что ракета Ariane 6 должна совершить первый полёт до конца 2023 года. Однако в свете последней информации, полученной от группы инженеров, работающих над данным проектом, этот срок выглядит маловероятным. В отчёте рабочей группы говорится, что сборка ракеты ожидается не ранее ноября 2023 года.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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