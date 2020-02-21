В Верховной Раде подняли вопрос об отмене кодирования спутникового сигнала в Украине. Большинство депутатов инициативу поддержали, передает 112.ua.

Согласно данным, вопрос на рассмотрение ВР вынес депутат от «Слуги народа» Николай Задорожний. В голосовании мораторий на кодирование спутника поддержали 225 нардепов, и только один выступил против.

Украинцев начали активно предупреждать о предстоящем кодировании спутниковых каналов еще с прошлого года. Медиагруппы сообщали о том, что уже в 20-х числах января 2020 года украинские каналы на спутнике в открытом виде станут окончательно недоступны.

Отмечалось, что в конце января украинские медиагруппы 1+1 Media, Inter Media Group, StarLightMedia и «Медиа Группа Украина» выключат спутниковое вещание собственных телеканалов, после чего будут доступны исключительно в составе программных услуг DTH-провайдеров Viasat и XtraTV.

Для зрителей, которые пользуются «спутниковой тарелкой», это означает необходимость платить за возможность смотреть передачи. Во-первых, чтобы смотреть спутниковое телевидение легально, нужно приобрести специальный тюнер, цена которого составляет примерно 1100 грн.

Во-вторых, нужно заключить договор с Viasat или XTRA TV и выбрать тарифный план. Самый дешевый тариф у провайдера Viasat стоит 59 грн за 96 каналов. Самый дешевый тариф XTRA TV — 55 грн за 108 телеканалов.

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