Сегодня, 17 января, Arianespace отправила в космос тяжелую ракету-носитель Arian V с европейским спутником Eutelsat Konnect и индийским GSAT-30. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно данным, ракета была запущена с космодрома Куру во Французской Гвиане. Этот запуск стал первым коммерческим для компании Arianespace в новом году.

Отмечается, что спутник связи Konnect принадлежит французской компании Eutelsat. Он был отправлен в космос с целью обеспечить широкополосным доступ к интернету регионы Африки.

В свою очередь GSAT-30 является телекоммуникационным спутником Индийской организации космических исследований (ISRO) и предназначен для покрытия интернетом регионов Индии.

Напомним, в ноябре прошлого года Arianespace и малайзийский спутниковый оператор Measat заключили контракт на запуск спутника MEASAT-3d – нового многоцелевого спутника связи. Согласно условиям контракта, спутник должен быть выведен на геостационарную переходную орбиту в 2021 году при помощи ракеты высокой грузоподъёмности Ariane 5.

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