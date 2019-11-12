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Sharp и NHK совместно разработали новый рулонной 30-дюймовый OLED дисплей

Компании Sharp и NHK совместно разработали новый рулонной 30-дюймовый OLED дисплей, в дизайне которого основной акцент сделан на лёгкость и тонкость. Рабочая модель устройства будет впервые представлена на выставке, которая пройдёт в середине ноября, однако, в компании пока не говорят о массовом производстве.

Экспериментальный 30-дюймовый OLED дисплей обеспечивает разрешение экрана 3840×2160 с частотой обновления в 60 Гц, его толщина составляет 0.5 мм, а масса – всего 100 граммов. По словам создателей, экран можно будет скатать в рулон диаметром 4 см, при этом его можно будет легко интегрировать в различные элементы интерьера – в частности, в мебель. Также сама по себе технология позволит упростить производство гибкой электроники – в частности, смартфонов и планшетов.

Sharp и NHK совместно разработали новый рулонной 30-дюймовый OLED дисплейГибкий 30-дюймовый OLED-дисплей производится компанией Sharp на одном из её заводов с использованием метода осаждения из паровой фазы. При производстве экрана используется плёночная подложка, а также тонкоплёночные транзисторы IGZO, необходимые для управления OLED-элементами, использующими субпиксели RGB. В свою очередь, компания NHK отвечала за разработку технологий обработки изображения, в частности – работала над улучшением однородности яркости и контрастности движущихся объектов.

Sharp и NHK совместно разработали новый рулонной 30-дюймовый OLED дисплейSharp и NHK планируют продемонстрировать свой экспериментальный 30-дюймовый OLED-дисплей на торговой выставке Intel BEE 2019, которая пройдет в японском городе Тиба с 13 по 15 ноября.

Sharp и NHK – далеко не единственные компании, разрабатывающие складной OLED-экран. Ранее LG продемонстрировала подобный телевизор в рамках выставки CES 2019 и даже начала продавать свои рулонные телевизоры марки Signature в Южной Корее.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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