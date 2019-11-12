Компании Sharp и NHK совместно разработали новый рулонной 30-дюймовый OLED дисплей, в дизайне которого основной акцент сделан на лёгкость и тонкость. Рабочая модель устройства будет впервые представлена на выставке, которая пройдёт в середине ноября, однако, в компании пока не говорят о массовом производстве.

Экспериментальный 30-дюймовый OLED дисплей обеспечивает разрешение экрана 3840×2160 с частотой обновления в 60 Гц, его толщина составляет 0.5 мм, а масса – всего 100 граммов. По словам создателей, экран можно будет скатать в рулон диаметром 4 см, при этом его можно будет легко интегрировать в различные элементы интерьера – в частности, в мебель. Также сама по себе технология позволит упростить производство гибкой электроники – в частности, смартфонов и планшетов.

Гибкий 30-дюймовый OLED-дисплей производится компанией Sharp на одном из её заводов с использованием метода осаждения из паровой фазы. При производстве экрана используется плёночная подложка, а также тонкоплёночные транзисторы IGZO, необходимые для управления OLED-элементами, использующими субпиксели RGB. В свою очередь, компания NHK отвечала за разработку технологий обработки изображения, в частности – работала над улучшением однородности яркости и контрастности движущихся объектов.

Sharp и NHK планируют продемонстрировать свой экспериментальный 30-дюймовый OLED-дисплей на торговой выставке Intel BEE 2019, которая пройдет в японском городе Тиба с 13 по 15 ноября.

Sharp и NHK – далеко не единственные компании, разрабатывающие складной OLED-экран. Ранее LG продемонстрировала подобный телевизор в рамках выставки CES 2019 и даже начала продавать свои рулонные телевизоры марки Signature в Южной Корее.

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