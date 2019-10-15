На этой неделе Верхованая рада может утвердить создание временной следственной комиссии (ВСК), которая займется расследованиями по вопросам смены владельцев у телеканалов. Комиссия будет следить за соблюдением законности при переходе каналов в другие руки, передает Интерфакс-Украина.
Сообщается, что рассмотрение этого вопроса на предстоящей пленарной неделе анонсировал первый заместитель председателя «Слуги народа» Александр Корниенко на заседании руководителей парламентских фракций.
«На этой неделе стоит в повестке дня – голосование за создание временной следственной комиссии по расследованию соблюдения законодательства во время смены собственников информационных каналов и обеспечения противодействия информационному влиянию Российской Федерации», — заявил Корниенко.
Кроме того, по его словам, депутаты проголосуют и за создание ВСК по вопросам восстановления территориальной целостности и обеспечения суверенитета Украины.
Напомним, в начале месяца ВР приняла закон, не допускающий иностранцев к владению цифровым эфирным провайдером.