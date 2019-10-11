В Верховную раду поступил законопроект, призывающий усилить меры наказания за кражу и порчу телеком-оборудования. Депутаты-инициаторы идеи уверены, что ущерб от «кабельных воров»несоизмерим с действующими ныне санкциями, передает UBR.

В частности, законопроект предлагает установить в качестве минимального наказания за кражу/порчу телеком-имущества штраф в размере 1-3 тыс. необлагаемых минимумов доходов (17-51 тыс. грн), либо же тюремное заключение/ограничение свободы сроком до 3 лет.

Более того, если ущерб, нанесенный злоумышленниками, очень ощутим (убытки свыше 51 тыс. грн) — их ждет 6-10 лет лишения свободы с конфискацией.

Такое же наказание предусмотрено и за действия, в результате страдает связь критически важных объектов инфраструктуры: учреждения здравоохранения, правоохранительные органы, органы государственной власти, части пожарной охраны, подразделения Вооруженных сил Украины и др.

Дело в том, что на данный момент Законодательством Украины предусмотрены только административные наказания за кражу медных кабелей. Однако реальная ситуация требует куда более серьезных решений: злоумышленники оперативно сдают награбленное в «цветмет» и, чувствуя безнаказанность, возвращаются за очередной порцией «добычи».

Отмечается, что больше всего от рук «кабельных воров» страдает оператор фиксированной связи «Укртелеком». За прошедший год, по данным оператора, было украдено почти 3 тысячи километров кабеля компании — это более 7 км в день.

При этом, когда дело доходит до вмешательства полиции, оказывается, что фигурируют часто одни и те же лица. К примеру, в феврале такой «охотник за кабелями» был пойман на месте преступления. Правоохранители опознали в нем гражданина Грузии, уже неоднократно вырезавшего укртелекомовские кабели.

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