Президент Украины Владимир Зеленский выразил желание расширить вещание украинских каналов в Беларуси. Также Глава государства хотел бы приумножить количество беларусских каналов, вещающих в нашей стране, передает Интерфакс-Украина.

Зеленский сообщил, что уже обсуждал с президентом Беларуси Александром Лукашенко возможность вещания большего количества украинских каналов в Беларуси.

«Начиная с этого года, украинский государственный телеканал UA TV транслируется в кабельных сетях белорусских операторов. Хотя мы ожидаем, и обсуждали это с господином президентом, чтобы и в кабеле, и в спутнике, и не только появились другие украинские каналы, информационные, государственные», — заявил Президент.

Кроме того, по мнению Зеленского, немаловажно расширить и вещание беларусских каналов в Украине.

Напомним, в сентябре Телеканал Студии «Квартал 95» — «Квартал ТВ» — получил разрешение Министерства информации на работу в Беларуси.

В июле стало известно, что в Беларуси начнет вещание еще один украинский телеканал — BOLT.

В марте в Мининформ были поданы на рассмотрения четыре зарубежных телеканала для ретрансляции на территории Беларуси — Film.ua Drama, Star Cinema, Star Media и World.

А в феврале в кабельных сетях Беларуси запустили украинский канал иновещания UATV. В свою очередь, на паритетной основе на территории Украины вещает Беларусь 24.

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