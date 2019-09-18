Законопроект № 1050, предусматривающий отмену лицензирования в сфере телекоммуникаций, прошел второе чтение Верховной Рады. За его принятие проголосовали 349 народных депутатов, пишет 112.ua.

Сообщается, что теперь вместо получения лицензии, компания, планирующая начать телеком-деятельность, должна подать соответствующее уведомление в Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания.

При этом отмечается, что телеком-деятельность, требующая использования ограниченного радиочастотного или номерного ресурса, будет лицензироваться по-прежнему.

Напомним, законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о сокращении перечня видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию» был принят в первом чтении 10 сентября.

Как сообщил депутат партии «Слуга народа» Александр Кубраков, в случае окончательного утверждения документа телеком-сфера избавится от лишних ограничений, а операторам будет проще начать деятельность.

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