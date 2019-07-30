ИАА TelecomDaily подсчитало, что за второй квартал число пользователей платного ТВ в России выросло всего на 80 тысяч домохозяйств (менее чем на 0,2%). За последние 10 лет это самый низкий показатель прироста, передает CNews.

Согласно данным, наибольшее количество новых абонентов удалось привлечь МТС — 66 тысяч пользователей. В то же время лидер рынка Триколор смог набрать всего лишь 4 тысячи подключений.

С другими операторами ситуация еще хуже. Ростелеком и ЭР-Телеком сохранили количество своих клиентов неизменным, а «Орион» свидетельствует о незначительном оттоке абонентов.

Как считает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков, причина в перенасыщении рынка. Для того, чтоб оставаться на плаву, операторам будет необходимо вводить дополнительные услуги или организовывать более лояльные тарифы.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.