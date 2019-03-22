Американская ассоциация кинокомпаний (MPAA) установила, что за прошлый год стриминговые сервисы показали высокий темп роста количества подписчиков. Потоковые платформы впервые превзошли по этому критерию кабельное ТВ, пишет ITC.ua.

Согласно данным, в 2018 году количество подписчиков стриминоговых сервисов во всем мире выросло до 613 миллионов, в то время как абонентов кабельного телевидения на данный момент насчитывается 556 миллионов.

Однако по финансовым показателям кабельное все равно лидирует, поскольку за прошлый год увеличило свои доходы на 6,2 млрд. долл. до 118 млрд. долл. Потоковые сервисы занимают только третье место, после спутникового ТВ.

Напомним, в прошлом месяце исследования компании PwC показали, что видеосервис Netflix в США смог обогнать по количеству подписчиков платное ТВ. За прошлый год платформе удалось поднять охват аудитории до 76%, в то время как традиционный вещатель сдал позиции до 67%.

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