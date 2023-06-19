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В США стремительно дорожает кабельное ТВ: уже более 1600 долларов за год

НовостиТелевидение
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Согласно отчёту с итогами исследования, проведенного MNTN, американское домохозяйство платит за услуги кабельного телевидения более 1 600 долларов в год. И в эту сумму входит плата за просмотр каналов, которые они фактически никогда не смотрят.

Несмотря на то, что рядовой зритель имеет доступ к более чем 190 каналам, большинство смотрят только 15 из них. За последние три года счета за кабельное телевидение выросли на 52%. Это привело к тому, что аудитория всё чаще предпочитает переходить на услуги стриминговых платформ, оплачивая только тот контент, который они смотрят.

После пандемии доля кабельного телевидения на рынке по всему миру составляет менее 50%. Однако, несмотря на изменения в потреблении телевидения, в Соединённых Штатах 90 миллионов абонентов всё ещё оплачивают услуги кабельного телевидения. Это третья по величине доля рынка после Китая и Индии.

Интересно также то, какую ценность на самом деле формирует кабельное телевидение во времена, когда резко растёт абонплата и, что должно вызвать ещё большую обеспокоенность рекламодателей, зрители даже не смотрят большинство имеющихся в пакете каналов. В отчёте приводится информация о том, что среднее количество каналов в пакетах кабельного телевидения упало с 2019 года. Однако средний счёт вырос с 96 долларов до 147 долларов в месяц. Это даёт рост на 52%, что указывает на повышение цены за один канал с 0.50 до 0.77 доллара.

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При этом почти 92% каналов остаются без внимания среднестатистического американского абонента, поскольку он смотрит лишь 15 каналов из доступных 200. Это означает, что фактически такие абоненты платят почти 9.57 доллара за канал – то есть сумму, равную или превышающую стоимость просмотра контента ведущих стриминговых служб, включая Netflix, Paramount+, Hulu и Max.

Таким образом, происходит постепенное смещение выбора аудитории в сторону стриминговых услуг, поскольку зрители могут фактически получить доступ ко всем ведущим платформам за одну треть той суммы, которую они платят за кабельное телевидение.

Итак, индустрия кабельного телевидения теряет позиции, уступая место стриминговым платформам: почти 62% клиентов считают, что они зря тратят деньги, оплачивая ежемесячный счёт за телевидение, а 45% отметили, что они отказались бы от подключения к данным услугам, если бы не получали б через тот же кабель доступ в интернет.

Ранее мы сообщали, что американский телеком-регулятор предложил ввести прозрачную политику ценообразования на услуги провайдеров кабельного и спутникового телевидения.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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