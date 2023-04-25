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UARU

Стриминг захватил рынок домашнего видеопросмотра

НовостиВидеосервисы
Фото: iStock
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Потоковое видео стало неотъемлемой частью нашей жизни и продолжает доминировать на рынке медиаиндустрии. По данным Statista Market Insights, глобальная выручка от стриминга по подписке за последние несколько лет почти утроилась и в 2022 году превысила отметку в $80 млрд.

Тем временем, продажи контента на физических носителях значительно снизились – почти на 30% за тот же период. В свою очередь, продажи контента с оплатой за просмотр и платная загрузка развиваются гораздо медленнее, чем потоковое вещание.

Прогноз до 2027 року по потоковим трансляціям

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С каждым годом количество потоковых сервисов растет, что делает их доступными для все большего числа пользователей. Аналитики прогнозируют, что глобальные доходы от потокового вещания будут продолжать расти в течение следующих пяти лет со средним темпом роста в 11%, достигнув отметки в $137 млрд к 2027 году. Это подтверждает тот факт, что потоковое видео продолжает диктовать свои условия и властвовать на рынке видеоразвлечений.

Ранее мі сообщали, что аналитическая компания Digital TV Research опубликовала прогноз, согласно которому глобальные доходы от платного телевидения значительно сократятся к 2028 году.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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