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Австралия введёт квоты на трансляцию локального контента на стриминговых платформах

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В соответствии с новыми правилами, вступающими в силу в середине 2024 года, стриминговые платформы должны будут инвестировать денежные средства в производство местного австралийского контента.

Стриминговые платформы, работающие на территории Австралии, обяжут вкладывать средства в производство местного контента. Таково требование, содержащееся в новых правилах, которые вступают в силу в середине 2024 года, – сообщает ABC News.

Об этих изменениях было объявлено австралийским правительством в рамках презентации «Политики возрождения национальной культуры» – пятилетнего плана мероприятий, направленных на возрождение австралийского духа в сфере искусства, культуры и развлечений.

Детали плана новой политики ещё будут обсуждаться с платформами, а также с австралийской кино- и телевизионной индустрией. Однако ранее сектор просил об отчислении 20% доходов платформ. Новые правила также поставят сектор стриминговых платформ в один ряд с бесплатными телевизионными каналами, на которые уже распространяются нормы о квотах на локальный контент.

В настоящее время сектор стриминговых платформ уже является производителем существенной доли экранного контента в Австралии. За последние два года стриминговые сервисы потратили более 330 миллионов долларов на местную индустрию.

Министр искусств Австралии Энтони Стивен Берк отметил, что, хотя он ценит тот факт, что платформы уже добровольно создают контент, однако это должно стать для них обязательным требованием.

«Дни отсутствия гарантий касательно наличия австралийского контента на стриминговых платформах должны закончиться», – добавил он.

Напомним, в 2018 году Европейский Парламент утвердил квоту в 30% европейского контента на платформах с видео по запросу.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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