USB4 – новый стандарт на базе протокола Thunderbolt 3 со скоростью до 40 Гбит/с

В USB Promoter Group заявили о том, что вскоре группа представит технические характеристики стандарта USB4. Новый стандарт основа на протоколе Thunderbolt от компании Intel и поддерживает целый ряд функций, среди которых возможность передачи данных на скорости до 40 Гбит/сек, интерфейсы для подключения дисплеев и подача питания. Подробные технические характеристики стандарта USB4 будут опубликованы в середине 2019 года.

Стандарт USB4 будет основан на протоколе Thunderbolt, который компания Intel передала USB Promoter Group. В новом интерфейсе будет использован разъём USB Type-C, а также сохранится обратная совместимость с интерфейсами USB 2.0, USB 3.2 и Thunderbolt 3. Новый интерфейс USB4 будет поддерживать возможность передачи данных на скорости до 40 Гбит/сек при использовании сертифицированного кабеля, позволяющего передавать данные на такой скорости. Также USB4 будет поддерживать различные протоколы дисплеев и передачу питания.

Стандарт USB4 будет официально ратифицирован в середине 2019 года. В настоящее время над финальной стадией проекта технических характеристик USB4 работает более 50 компаний.

Исходя из того, что она известно на сегодняшний день о технических характеристиках USB4, в новом стандарте будет использован протокол Thunderbolt, однако это, видимо, будет не Thunderbolt 3, поскольку функциональность интерфейса будет отличаться.

Передача протокола Thunderbolt 3 группе USB Promoter Group, по сути, выводит TB3 на основные ПК-платформы, позволяя различным компаниям интегрировать его поддержку в свою продукцию. В то же время, процессоры Ice Lake от компании Intel станут первыми процессорами с изначальной поддержкой протокола Thunderbolt 3.

«Представление технической спецификации протокола Thunderbolt является важной вехой на пути к созданию самого простого и самого универсального порта, доступного каждому, – говорит генеральный менеджер отдела клиентских подключений в компании Intel Джейсон Циллер. – Сотрудничество с USB Promoter Group позволяет нам открывать двери в мир инновационных проектов, охватывающих самый широкий спектр различных устройств, а также повышать совместимость ради более качественного обслуживания клиентов».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.