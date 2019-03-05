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USB4 – новый стандарт на базе протокола Thunderbolt 3 со скоростью до 40 Гбит/с

Борис Скуратовский
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USB 4
Фото: TechSpot

В USB Promoter Group заявили о том, что вскоре группа представит технические характеристики стандарта USB4. Новый стандарт основа на протоколе Thunderbolt от компании Intel и поддерживает целый ряд функций, среди которых возможность передачи данных на скорости до 40 Гбит/сек, интерфейсы для подключения дисплеев и подача питания. Подробные технические характеристики стандарта USB4 будут опубликованы в середине 2019 года.

Стандарт USB4 будет основан на протоколе Thunderbolt, который компания Intel передала USB Promoter Group. В новом интерфейсе будет использован разъём USB Type-C, а также сохранится обратная совместимость с интерфейсами USB 2.0, USB 3.2 и Thunderbolt 3. Новый интерфейс USB4 будет поддерживать возможность передачи данных на скорости до 40 Гбит/сек при использовании сертифицированного кабеля, позволяющего передавать данные на такой скорости. Также USB4 будет поддерживать различные протоколы дисплеев и передачу питания.

Стандарт USB4 будет официально ратифицирован в середине 2019 года. В настоящее время над финальной стадией проекта технических характеристик USB4 работает более 50 компаний.

Исходя из того, что она известно на сегодняшний день о технических характеристиках USB4, в новом стандарте будет использован протокол Thunderbolt, однако это, видимо, будет не Thunderbolt 3, поскольку функциональность интерфейса будет отличаться.

Передача протокола Thunderbolt 3 группе USB Promoter Group, по сути, выводит TB3 на основные ПК-платформы, позволяя различным компаниям интегрировать его поддержку в свою продукцию. В то же время, процессоры Ice Lake от компании Intel станут первыми процессорами с изначальной поддержкой протокола Thunderbolt 3.

«Представление технической спецификации протокола Thunderbolt является важной вехой на пути к созданию самого простого и самого универсального порта, доступного каждому, – говорит генеральный менеджер отдела клиентских подключений в компании Intel Джейсон Циллер. – Сотрудничество с USB Promoter Group позволяет нам открывать двери в мир инновационных проектов, охватывающих самый широкий спектр различных устройств, а также повышать совместимость ради более качественного обслуживания клиентов».

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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