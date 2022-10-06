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Внедрена новая система маркировки, которая облегчит понимание между разными версиями USB

НовостиТехнологии

Внедрение организацией USB-IF новых логотипов для маркировки кабелей и зарядных устройств USB Type-C улучшило простоту и качество восприятия. Новая маркировка облегчает понимание показателей скорости передачи данных и ограничений мощности аксессуаров.

Еще в 2007 году было анонсировано появление SuperSpeed USB под коммерческим названием USB 3.0, принесшего увеличение скорости передачи данных по сравнению с USB 2.0 – от 0.48 Гбит/сек до 5 Гбит/сек. В 2022 году SuperSpeed был представлен уже в трех версиях вместе с еще более быстрым стандартом USB 4.

Однако все единогласно соглашались с утверждением о том, что термин SuperSpeed не является полезным и корректным термином для описания отличия. В 2019 году в USB-IF сменили название USB 3.0 на USB 3.1 Gen 1, USB 3.1 на USB 3.1 Gen 2, а затем на USB 3.2 Gen 2. В свою очередь USB 3.2 переименовали на USB 3.2 Gen 2×2. Согласитесь, эти названия сами по себе не дают нам большого понимания.

К счастью, как сообщает The Verge, согласно обновленным инструкциям и логотипам, в USB-IF изменили маркировку на просто USB 20 Гбит/сек (ранее стандарт был известен как USB 3.2 Gen 2×2), USB 10 Гбит/сек (ранее известен как USB 3.2 Gen 2) и т.д., убрав из употребления бренд SuperSpeed.

Уже к концу текущего года пользователи увидят новые логотипы и бренды на продуктах.

Новые логотипы и названия появятся на упаковках и кабелях. Новая маркировка будет включать как протоколы производительности, так и протоколы питания, поддерживаемые кабелем. В случае зарядных устройств на упаковке указывается максимальная поддерживаемая мощность. Новая маркировка USB-портов будет показывать поддерживаемый протокол производительности. Новые рекомендации также дают нам понять, что ни один из логотипов не содержит бренда USB 4, поскольку в USB-IF не хотят использовать USB 4 как название бренда, ориентированного на потребителя.

USB-IF рекомендует использовать обозначения USB 40 Гбит/сек и USB 20 Гбит/сек. Кроме того, когда появится стандарт USB 4 v2.0, он будет позиционироваться на рынке как USB 80 Гбит/сек. В своем интервью изданию The Verge президент и главный операционный директор USB-IF Джефф Рейвенкрафт отметил: «Прежде чем начать обновление нашего брендинга, мы провели много исследований в фокус-группах со многими разными типами потребителей, и ни один из этих людей не понимал месседж и брендинг, и они не понимали версий или названий спецификаций».

Джефф Рейвенкрафт также добавил, что упрощенная маркировка вступила в силу в текущем квартале, и пользователи смогут увидеть новые логотипы на продуктах до конца этого года.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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